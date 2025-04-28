Гвоздик: Бівол – це найкращий варіант для мене, але готовий вийти і проти Бетербієва

Український боксер Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) визнав, що готовий приймати виклики від топових боксерів напівважкої ваги. Найкращим варіантом була б зустріч із росіянином Дмитром Біволом, який є наразі абсолютним чемпіоном світу. Гвоздик готовий і до боїв проти Артура Бетербієва та інших топових боксерів.

Його слова передає BoxingScene.

"Очевидно, що наразі Бівол був би найкращим варіантом, тому що зараз він абсолютний чемпіон.

Звичайно, усіх людей приваблюють пояси, і це ніби шанс знову залишити своє ім'я в історії. Тож, очевидно, Бівол є найкращим пріоритетом. Але знову ж таки, усі ці гучні імена, навіть коли ти з ними б’єшся, тобі навіть не обов’язково мати пояс, бо ти б’єшся з уже легендарним бійцем, і це залишить твоє ім’я в історії. Мені 38 років, немає часу вибирати поєдинки.

Ентоні Ярд? Я ж кажу, я готовий битися проти Бетербієва, то чому б мені не бути готовим битися з Ярдом? Каллум-Сміт, Джошуа Буатсі, просто скажіть мені проти кого – я готовий до всіх", – сказав Гвоздик.