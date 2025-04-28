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Світоліна, Костюк і Стародубцева проведуть матчі 1/8 фіналу в Мадриді 28 квітня: відомий час

Станіслав Матусевич — 28 квітня 2025, 08:30
Світоліна, Костюк і Стародубцева проведуть матчі 1/8 фіналу в Мадриді 28 квітня: відомий час
Еліна Світоліна
НОК України

Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева 28 квітня проведуть матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді.

Світоліна (17) зустрінеться з грекинею Марією Саккарі (82).

Костюк (36) проведе поєдинок з росіянкою Анастасією Потаповою (39).

Стародубцева зіграє проти ще однієї росіянки, Мірри Андрєєвої (7).

Розклад матчів за участю українок на 27 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, США, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
1/8 фіналу одиночного розряду

12:00. Юлія Стародубцева (Україна) – Мірра Андрєєва (-), корт Stadium 3, 1-м запуском.

16:00*. Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова (-), корт Stadium 3, 3-м запуском, після матчу Кіз – Векич.

22:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Марія Саккарі (Греція), корт Manolo Santana Stadium, 5-м запуском, після матчу Циципас – Музетті.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, що у парному розряді турніру в Мадриді у чвертьфінал вийшла Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін. Дата і час початку їхнього матчу проти дуету Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) стануть відомі пізніше.

Mutua Madrid Open Марта Костюк Еліна Світоліна Марія Саккарі Юлія Стародубцева Міра Андрєєва WTA 1000 Анастасія Потапова

Еліна Світоліна

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