Едмонтон і Лос-Анджелес визначили переможця в овертаймі, Сент-Луїс розгромив Вінніпег у матчі Кубку Стенлі

У ніч на 28 квітня відбулося 4 матчі плейоф Національної хокейної ліги сезону-2024/25.

Сент-Луїс здобув другу перемогу над переможцем регулярного сезону –Вінніпегом.

Едмонтон лише в овертаймі дотис Кінгз. В інших двох матчах тріумф святкували гості.

Хокей – НХЛ-2024/25

Плейоф, 28 квітня

Сент-Луїс – Вінніпег – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Нью-Джерсі – Кароліна – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Монреаль – Вашингтон – 2:5 (0:0, 2:1, 0:4)

Едмонтон – Лос-Анджелес – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Нагадаємо, збірна України з хокею в серії булітів поступилася Великій Британії у першому матчі ЧС-2025 у дивізіоні IA.