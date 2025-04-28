Все дуже погано: у Лілларда підозра на розрив ахіллового сухожилля

Зірковий захисник Мілуокі Деміан Ліллард не зміг дограти четвертий матч серії плейоф НБА проти Індіани через травму лівої ноги.

Про це повідомляє сайт ліги.

Безконтактна травма сталася в середині першої чверті поєдинку між Бакс та Пейсерс (103:129). Під час отримання м'яча Деміан відкинув його, після чого одразу впав на паркет.

🚨 Dame Lillard injured his achilles



Prayers up 🙏🏽 pic.twitter.com/6Zh9VJj1zM — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 28, 2025

Ситуація як для Бакс, так і для самого 34-річного баскетболіста дуже складна, адже попереднє обстеження показало можливу травму ахіллового сухожилля. Більш повна оцінка стану здоров'я Дейма буде проведена сьогодні, 28 квітня.

Після матчу головний тренер "оленів" Док Ріверс не приховував свого побоювання щодо найгіршого сценарію.

"Завтра вони зроблять знімок. Очевидно, це гомілка. І, чесно кажучи, це не дуже багатообіцяюче. Я одразу це зрозумів. Мені стало його шкода, хлопець намагався повернутися до своєї команди і, знаєте, мені просто стало його шкода", – сказав Ріверс.

Нагадаємо, що наприкінці регулярного сезону у Деміана Лілларда знайшли тромб у правому литковому м'язі. Через це він пропустив останні 14 матчів регулярки та першу зустріч з Індіаною в постсезоні. Гравець повернувся у другому поєдинку серії.

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