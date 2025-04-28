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Гвоздик розповів, яку роль зіграв Канело в рішенні відновити кар'єру

Руслан Травкін — 28 квітня 2025, 08:26
Гвоздик розповів, яку роль зіграв Канело в рішенні відновити кар'єру
Олександр Гвоздик (праворуч)
Instagram

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) пояснив, чому вирішив відновити кар'єру після майже 4-річної паузи. Важливу роль у цьому зіграв дзвінок від Сауля Альвареса.

Слова українського боксера передає BoxingScene.

"Основною причиною мого виходу на пенсію було те, що я думав, що почну займатися бізнесом. Потім почалася війна в Україні, і всі мої плани були зруйновані, і мені просто потрібно було щось робити.

Раптово мені подзвонив Елі Секбах (американський журналіст – прим.) і передав телефон Канело. Сауль тоді готувався до поєдинку з Біволом. Я йому сказав, що не в формі.

Спочатку було дуже складно, але потім я почав не відставати. Наприкінці табору я почувався досить комфортно проти нього", – сказав Гвоздик. 

Гвоздик завершив кар'єру в 2019 році після поразки від Артура Бетербієва. Через чотири роки він повернувся. За цей час 38-річний боксер здобув 4 перемоги, а поступився лише Давіду Бенавідесу (30-0, 24 КО) за вакантний титул WBC.

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Сауль Канело Альварес

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