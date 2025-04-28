Гвоздик розповів, яку роль зіграв Канело в рішенні відновити кар'єру
Ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) пояснив, чому вирішив відновити кар'єру після майже 4-річної паузи. Важливу роль у цьому зіграв дзвінок від Сауля Альвареса.
Слова українського боксера передає BoxingScene.
"Основною причиною мого виходу на пенсію було те, що я думав, що почну займатися бізнесом. Потім почалася війна в Україні, і всі мої плани були зруйновані, і мені просто потрібно було щось робити.
Раптово мені подзвонив Елі Секбах (американський журналіст – прим.) і передав телефон Канело. Сауль тоді готувався до поєдинку з Біволом. Я йому сказав, що не в формі.
Спочатку було дуже складно, але потім я почав не відставати. Наприкінці табору я почувався досить комфортно проти нього", – сказав Гвоздик.
Гвоздик завершив кар'єру в 2019 році після поразки від Артура Бетербієва. Через чотири роки він повернувся. За цей час 38-річний боксер здобув 4 перемоги, а поступився лише Давіду Бенавідесу (30-0, 24 КО) за вакантний титул WBC.