Гвоздик розповів, яку роль зіграв Канело в рішенні відновити кар'єру

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) пояснив, чому вирішив відновити кар'єру після майже 4-річної паузи. Важливу роль у цьому зіграв дзвінок від Сауля Альвареса.

Слова українського боксера передає BoxingScene.

"Основною причиною мого виходу на пенсію було те, що я думав, що почну займатися бізнесом. Потім почалася війна в Україні, і всі мої плани були зруйновані, і мені просто потрібно було щось робити.

Раптово мені подзвонив Елі Секбах (американський журналіст – прим.) і передав телефон Канело. Сауль тоді готувався до поєдинку з Біволом. Я йому сказав, що не в формі.

Спочатку було дуже складно, але потім я почав не відставати. Наприкінці табору я почувався досить комфортно проти нього", – сказав Гвоздик.