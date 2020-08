Київське Динамо активно слідкує одразу за чотирма бразильськими футболістами.

Про це повідомив журналіст Густаво Олівейра.

За його даними, в сферу інтересів динамівців потрапили півзахисники Жан П'єр (Греміо), Габріель Меніно (Палмейрас), Маркіньйос (Атлетіко Мінейро) і форвард Елінью (Сан-Паулу).

Втім, жодних офіційних пропозицій по комусь з вищезгаданих гравців від киян наразі не було.

