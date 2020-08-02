Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо активно слідкує одразу за чотирма бразильськими футболістами.
Про це повідомив журналіст Густаво Олівейра.
За його даними, в сферу інтересів динамівців потрапили півзахисники Жан П'єр (Греміо), Габріель Меніно (Палмейрас), Маркіньйос (Атлетіко Мінейро) і форвард Елінью (Сан-Паулу).
Втім, жодних офіційних пропозицій по комусь з вищезгаданих гравців від киян наразі не було.
Os 4 jogadores que o Dinamo Kiev quer do Brasil— Gustavo H. Oliveira ⓟ (@GustavoSEP1914) August 1, 2020
Jean Pyerre do Grêmio
Gabriel Menino do Palmeiras
Helinho São Paulo
Marquinhos Atlético MG
Нагадаємо, Циганков зацікавив Лестер.
Раніше журналіст вказав цінник, який Суркіс повісив на Циганкова.