Ібрагімович встановив унікальний рекорд у Серії А

Сьогодні, 29 липня, Мілан в 37 турі Серії А на виїзді розгромив Сампдорію.

Нападник гостів Златан Ібрагімович у матчі оформив дубль. Для форварда ці голи стали 50-м та 51-м в Серії А в складі Мілана.

Легендарний шведський форвард став першим гравцем в історії, який забив у чемпіонаті Італії 50 і більше голів у складі обох міланських грандів.

Zlatan Ibrahimović is the first player to score 50 Serie A goals for both Inter and AC Milan.



🔵⚫️ 57 goals

⚫️🔴 50 goals



107 for the city in total. pic.twitter.com/gB1MgKDv0h