Ібрагімович встановив унікальний рекорд у Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 липня, Мілан в 37 турі Серії А на виїзді розгромив Сампдорію.
Нападник гостів Златан Ібрагімович у матчі оформив дубль. Для форварда ці голи стали 50-м та 51-м в Серії А в складі Мілана.
Легендарний шведський форвард став першим гравцем в історії, який забив у чемпіонаті Італії 50 і більше голів у складі обох міланських грандів.
Zlatan Ibrahimović is the first player to score 50 Serie A goals for both Inter and AC Milan.— Squawka Football (@Squawka) July 29, 2020
🔵⚫️ 57 goals
⚫️🔴 50 goals
107 for the city in total. pic.twitter.com/gB1MgKDv0h
Нагадаємо, Мілан переміг Сампдорію.