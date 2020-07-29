Лечче із Шаховим обіграло Удінезе, перемоги Мілана та Лаціо. Результати 37 туру Серії А

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Сьогодні, 29 липня, відбулися матчі 27 туру Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
37 тур, 29 липня
Верона – СПАЛ 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 7 Ді Карміне, 2:0 – 11 Ді Карміне, 3:0 – 47 Фараоні
Лаціо – Брешія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 17 Корреа, 2:0 – 83 Іммобіле
Сампдорія – Мілан 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 – 4 Ібрагімович, 0:2 – 54 Чалханоглу, 0:3 – 58 Ібрагімович, 1:3 - 87 Аскідсен, 1:4 - 90+2 Леау
Сассуоло – Дженоа 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 26 Траоре, 2:0 – 40 Берарді, 3:0 – 66 Капуто, 4:0 – 74 Распадорі, 5:0 – 77 Капуто
Удінезе – Лечче 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 36 Самір, 1:1 – 40 Манкосу, 1:2 – 81 Лападула
Нагадаємо, Інтер переграв Наполі у 37 турі Серії А.