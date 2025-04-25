Плейоф НБА: Кліпперс розгромили Денвер, Детройт поступився Нью-Йорку

У ніч з 24 на 25 квітня відбулось три матчі в межах першого раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Лос-Анджелес Кліпперс впевнено перемогли Денвер та зрівняли рахунок у серії. Цікаво, що двома найрезультативнішими гравцями матчу стали саме представники Наггетс – Йокич та Мюррей набрали по 23 очки.

У ще одному поєдинку Нікс переграли Детройт та поліпшили свої шанси на вихід у наступний раунд – 1:2 у серії.

НБА-2024/25 – перший раунд плейоф

Другий матч, 25 квітня

Кліпперс – Денвер 117:83 (35:28, 30:19, 25:23, 27:13) (1:1 в серії)

Третій матч, 25 квітня

Мемфіс – Оклахома 108:114 (40:29, 37:22, 18:36, 13:27) (0:3 в серії)

Детройт – Нью-Йорк 116:118 (27:33, 26:33, 30:27, 33:25) (1:2 в серії)

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці травми Джиммі Батлера, яку він отримав напередодні.