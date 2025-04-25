Торонто в кроці від виходу у чвертьфінал, Сент-Луїс розгромив Вінніпег у Кубку Стенлі

Сьогодні, 25 квітня, відбулися чотири матчі в межах першого раунду Кубку Стенлі.

Торонто в овертаймі вирвав перемогу над Оттавою, яка стала для Мейпл Ліфс уже третьою в серії, а отже наступний поєдинок, що відбудеться в столиці Канади може стати останнім у серії.

Флорида виявилася сильнішою за Тампу-Бей, для Пантерс ця перемога стала вже другою в серії і наступні дві гри стануть для них домашніми.

Найрезультативнішим поєдинком ігрового дня став матч між Сент-Луїсом та Вінніпегом. Блюз здобули перемогу з рахунком 7:2 та відігралися в серії після двох поразок.

Також Міннесота впевнено переграла Вегас та вийшла вперед у серії з рахунком 2:1.

НХЛ – Кубок Стенлі

перший раунд, 25 квітня

Тампа-Бей – Флорида 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

рахунок у серії 0:2

Оттава – Торонто 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

рахунок у серії 0:3

Міннесота – Вегас 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

рахунок у серії 2:1

Сент-Луїс – Вінніпег 7:2 (3:0, 0:0, 4:2)

рахунок у серії 1:2

Сітка плейоф НХЛ

Нагадаємо, що вчора, 24 квітня, збірна України U-18 провела четвертий матч у межах чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA, в якому обіграла команду Словенії.