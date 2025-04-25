Хампі Конеру перемогла на етапі Гран-прі ФІДЕ в Індії, випередивши китаянку Чжуй Цзінер.

Після дев'яти турів обидві шахістки мали по сім очок, але індійська спортсменка мала кращі додаткові показники.

Переможниця першого Гран-прі ФІДЕ цього циклу, Аліна Кашлінская, посіла передостаннє місце з трьома заліковими балами в активі.

За підсумками п'яти етапів, Конеру посідає друге місце загального заліку, посунувши Анну Музичук на п'яту позиції. Втім, українка ще гратиме Гран-прі Австрії та матиме шанс пробитись до чільної двійки призерок.

Зазначимо, що дві кращі шахістки отримають путівку на турнір Претенденток, який визначатиме другу фіналістку матчу за чемпіонство світу.

Наразі Музичук має 189,17 очок та має вигравати етап у Відні задля виходу на Турнір. У разі одноосібної перемоги, українка отримає 130 очок, що точно гарантує їй місце серед двох кращих, а у разі роздільної перемоги, як це було на Кіпрі, багато що залежатиме від того, з якою суперницею вона розділить перше та друге місце.

Етап в Австрії відбудеться з 5 по 16 травня. Окрім Анни, участь в ньому братиме її сестра – Марія Музичук.

Нагадаємо, раніше завершився матч за чемпіонство світу серед жінок, в якому Веньцзюнь захистила свій титул.