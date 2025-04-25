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Колос – Полісся: де дивитися матч 26 туру УПЛ

Станіслав Лисак — 25 квітня 2025, 08:34
Колос – Полісся: де дивитися матч 26 туру УПЛ
ФК Полісся

Колос та житомирське Полісся проведуть матч у 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 квітня, на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Зауважимо, що Полісся продовжує боротися за найвищі місця в чемпіонаті, розташувавшись на четвертій сходинці турнірної таблиці. Після 25 турів "зграя" здобула 42 залікових бали та випереджає Карпати на три очки.

Колос знаходиться на 10 сходинці в чемпіонаті України, заробивши 27 очок у 25 поєдинках. Наразі підопічні Руслана Костишина мають серію з двох перемог поспіль та майже гарантували собі прописку в УПЛ на наступний сезон.

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