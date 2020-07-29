 Динамо переглядає захисника Північної Македонії | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо переглядає захисника Північної Македонії

Сьогодні 20:14 1006 0
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Динамо переглядає захисника Північної Македонії
#Динамо

Джерело - dynamomania.com.

Захисник Північної Македонії Маріо Младеновскі потрапив в сферу інтересів Динамо.

Про це повідомляє dynamomania.com.

19-річний футболіст взяв участь в товариському матчі молодіжної команди Динамо з Колосом U-21.

Младеновскі - вихованець Металурга з Скоп'є, з літа 2019 роки грав за Вардар. Однак  у червні 2020 гравець розірвав контракт з клубом через невиплату зарплати.

Футболіст зіграв за 1 матчу за національну і молодіжну збірні Північної Македонії.

Інтереси гравця представляє агенція, де працює ексдинамівець Горан Поповє.

Нагадаємо, Вукоєвич узгодив контракт з Динамо.

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