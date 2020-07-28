Метревелі: У Луческу був хороший шанс відмотати все назад

Останні чотири дні були дуже добрими з точки зору реклами українського футболу, що пов'язано з призначенням Луческу у Динамо.

Про це заявив експерт Михайло Метревелі.

"Ось ця ситуація з листом була хорошим шансом відмотати все назад. Мірча міг прийняти правильне рішення, а Суркіс міг зосередитися на тих рішеннях, які на плаву. Вони сколихнули суспільство, звернули увагу на УПЛ і український футбол. Цього було б достатньо.

Ці чотири дні були дуже добрими з точки зору реклами українського футболу. Але з точки зору майбутнього київського Динамо, мені здається, це буде сумне і складне рішення. У цій стратегії я не бачу майбутнього для Динамо, на жаль", - заявив Метревелі.