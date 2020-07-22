Манчестер Юнайтед і Лестер можуть зіграти спеціальний плей-оф за Лігу чемпіонів

В АПЛ можливий матч плей-оф за потрапляння у Лігу чемпіонів

Манчестер Юнайтед може зіграти додатковий матч із Лестером.

Про це повідомляє isport.ua.

Манчестер Юнайтед в рамках 37-го туру АПЛ зіграє з Вест Гемом. Якщо "червоні дияволи" здобудуть перемогу, але поступляться Лестеру в останньому турі, і при цьому у них буде однакова кількість забитих і пропущених, то клуби зіграють спеціальний плей-оф за Лігу чемпіонів.

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Цей результат малоймовірний. Для цього МЮ повинен перемогти Вест Гем з розривом у два голи, але при цьому забити мінімум п'ять, а в останньому турі з мінімальною перевагою програти Лестеру.

Варто відзначити, що наразі МЮ розташувався на п'ятому місці з 62 очками, Лестер йде четвертим з ідентичною кількістю очок.