Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 37 турі англійської Прем'єр-ліги зіграє проти Манчестер Юнайтед.

Матч відбудеться в середу, 22 липня о 20:00 в Манчестері. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Манчестер Юнайтед - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, у першому колі молотобійці, завдяки голу Ярмоленка, впевнено перемогли манкуніанців - 2:0.

За два тури до завершення чемпіонату Вест Гем посідає 16 сходинку, набравши 37 очок. Манчестер Юнайтед на 5 місці з 62 очками.

У 36 турі Манчестер Юнайтед переграв Крістал Пелас (0:2), а Вест Гем вдома виграв у Вотфорда (3:1).