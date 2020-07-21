43-річний фахівець працював в клубі з квітня 2019 року

Джерело - ФК Металіст 1925.

Керівництво ФК Металіст 1925 та тренери команди Андрій Демченко, Євген Пісоцький та Роман Романов прийняли рішення припинити співпрацю за обопільною згодою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Виконувати обов'язки головного тренера до кінця сезону буде спортивний директор В'ячеслав Хруслов. Допомагатиме йому Сергій Ралюченко. Він працював з командою з моменту її створення та до кінця минулого сезону. Тренером воротарів залишається Юрій Сивуха, тренером із фізичної підготовки - Марина Миндарєва.

Раніше, Металіст 1925 програв Волині.