Волинь переграла Металіст 1925, Чорноморець знищив Кремінь у 25 турі Першої ліги

Сікорський та Янаков оформили дублі

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі Першої ліги Металіст 125 завітав в гості до Волині, а Чорноморець вдома грав з Кременем.

Луцька команда вдома переграла Металіст 1925. У другому таймі у складі гостей було вилучено Османа і більшістю Волинь скористалася досить швидко.

Одеський Чорноморець у ворота Кременя забив аж 5 голів.

Чемпіонат України - Перша ліга

25 тур, 19 липня

Волинь - Металіст 1925 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Приндета, 2:0 - 71 Хагназарі

Чорноморець - Кремінь 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Янаков, 2:0 - 27 Сікорський, 3:0 - 36 Сікорський, 4:0 - 59 Штогрін, 5:0 - 67 Янаков

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