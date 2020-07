Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі

Капітан Барселони Ліонель Мессі встановив історичний рекорд - в сьомий раз в кар'єрі виграв трофей Пічічі, як найкращий бомбардир сезону в чемпіонаті Іспанії.

За цим показником Мессі перевершив Тельмо Сару, який вигравав цю нагороду шість разів - в 1945, 1946, 1947, 1950, 1951 і 1953 роках.

Мессі ставав найкращим голеодором в 2010, 2012, 2013 2017, 2018, 2019 і 2020 роках. У сезоні-2019/20 аргентинець провів 33 матчі Ла-Ліги і забив 25 м'ячів.

IT'S OFFICIAL! Leo #Messi wins the 2019-20 Pichichi Trophy, the seventh of his career, a new, all-time @LaLigaEN record! 🐐 pic.twitter.com/laAlgFMeAT