 Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря не скористалася поразкою Динамо у 32 турі УПЛ
Вчора 21:31 1279
Хомченовський — найкращий гравець 32 туру УПЛ
Сьогодні 12:31 320
Костишин визнаний найкращим тренером 32 туру УПЛ
Сьогодні 12:13 295
Каменюка завершив кар’єру футболіста
Сьогодні 11:56 1067
Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ
Сьогодні 09:41 1273
Михайличенко пояснив поразку від Колоса
Сьогодні 08:46 4440 3
Колос - Динамо 2:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:30 2558
Динамо, Зоря і Десна визначили свої місця в єврокубках
Вчора 21:54 1331
Колос сенсаційно переміг Динамо у 32 турі УПЛ
Вчора 21:27 2043
Олександрія відіграла два голи у Шахтаря у 32 турі УПЛ
Вчора 21:24 906
Блоги
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1582
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1340
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 2208
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 13:53 2363
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 00:07 1944
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:14 Футбол Дніпро-1 проходить атестацію в УЄФА для участі в єврокубках 49
13:56 Футбол Леганес - Реал 2:2. Огляд матчу 317
13:46 Баскетбол Лень відновив тренування у складі Сакраменто 179
13:32 Футбол Агент: Гравці Динамо нахабно "плавили" Михайличенка 1946 2
13:14 Футбол Шаран вказав на важливість нічиї з Шахтарем 490
12:58 Футбол Шахтар встановив новий рекорд УПЛ 856
12:46 Футбол Манчестер Юнайтед - Челсі 1:3. Огляд матчу 1121
12:31 Футбол Хомченовський — найкращий гравець 32 туру УПЛ 320
12:13 Футбол Костишин визнаний найкращим тренером 32 туру УПЛ 295
11:56 Футбол Каменюка завершив кар’єру футболіста 1067
11:44 Футбол Динамо може розпрощатися із більшістю легіонерів 3331
11:31 Футбол Алавес - Барселона 0:5. Огляд матчу 1507
11:14 Футбол Костишин: Ми перемогли Динамо, коли вони боролися за Лігу чемпіонів 1719
10:55 Футбол Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі 1910
10:46 Футбол Суркіс: Не бачу, яким чином Динамо може вийти у Лігу чемпіонів 2903 2
10:39 Футбол Як виглядає підсумкова турнірна таблиця УПЛ 2265
10:31 Футбол Рябоконь: Попадання в Лігу Європи - це великий успіх 1651
10:27 Блог Гран-прі Угорщини: найкращі моменти гонки 320
10:15 Футбол Тоттенгем - Лестер 3:0. Огляд матчу 1661
09:54 Футбол Михайличенко: У Динамо є багато статистів 2101
09:41 Футбол Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ 1273
09:29 Блог Голкіпер Зорі іронічно відреагував на критику 1061
09:25 Футбол Олександрія - Шахтар 2:2. Огляд матчу 1912
09:15 Футбол Михайличенко залишиться тренером Динамо – ЗМІ 3277 2
08:58 Футбол Скрипник: Можна було побігти вперед, а потім кусати лікті 1895

Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі

Сьогодні 10:55 1910 0
Ліонель Мессі побив черговий рекорд
Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі
#Мессі, #Барселона, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Капітан Барселони Ліонель Мессі встановив історичний рекорд - в сьомий раз в кар'єрі виграв трофей Пічічі, як найкращий бомбардир сезону в чемпіонаті Іспанії.

За цим показником Мессі перевершив Тельмо Сару, який вигравав цю нагороду шість разів - в 1945, 1946, 1947, 1950, 1951 і 1953 роках.

Мессі ставав найкращим голеодором в 2010, 2012, 2013 2017, 2018, 2019 і 2020 роках. У сезоні-2019/20 аргентинець провів 33 матчі Ла-Ліги і забив 25 м'ячів.

Нагадаємо, Барселона розтрощила Алавес у 38 турі Ла-Ліги.

Коментарі ()