Барселона розтрощила Алавес у 38 турі Ла-Ліги

Каталонці фінішували на другому місці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 38-го туру іспанської Ла-Ліги Алавес приймав каталонську Барселону.

Звітний матч турнірного значення не мав для каталонців. Алавес же забезпечив прописку на наступний сезон і здобуті очки у цьому матчі могли лише покращити підсумкове турнірне становище команди.

Каталонська команда не залишила шансів супернику на успіх, забивши аж 5 голів.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

38 тур, 19 липня

Алавес - Барселона 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 24 Фаті, 0:2 - 34 Мессі, 0:3 - 44 Суарес, 0:4 - 57 Семеду, 0:5 - 75 Мессі

Нагадаємо, Блан може очолити Барселону.