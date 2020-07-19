Мінськ з українцями переграв Енергетик-БДУ у 18 турі чемпіонату Білорусі

Три українці допомогли Мінську здобути три очки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 липня, у 18-му турі чемпіонату Білорусі Мінськ приймав Енергетик-БДУ.

Господарі святкували перемогу з рахунком 2:1.

У складі Мінську три українці Васильєв, Рижук, Чаговець вийшли з перших хвилин матчу. Васильєв наприкінці першого тайму реалізував пенальті.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

18 тур, 19 липня

Мінськ - Енергетик-БДУ 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Юдчиць (пен), 1:1 - 45 Васильєв (пен), 2:1 - 51 Залевський

Раніше, Вітебськ обіграв Смолевичі у 18 турі чемпіонату Білорусі.