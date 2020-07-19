 Мінськ з українцями переграв Енергетик-БДУ у 18 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Віталію Кличкові - 49! Найкращі нокаути українського чемпіона
Сьогодні 08:31 3359
Манчестер Юнайтед - Челсі: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:53 317
У ДТП загинув український футбольний тренер
Сьогодні 19:24 371
Зоря - Десна: онлайн-трансляція матчу 32 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 19:20 619
Колос - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 32 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 19:19 5421
Гамільтон виграв Гран-прі Угорщини і повторив рекорд Шумахера
Сьогодні 18:09 269
Світоліна програла Петкович на турнірі у Берліні
Сьогодні 16:22 367
Як виглядає турнірна таблиця УПЛ перед останнім туром
Сьогодні 10:10 3253
Арсенал обіграв Манчестер Сіті та вийшов у фінал Кубка Англії
Вчора 23:42 1095
Клуби УПЛ затвердили календар наступного сезону
Вчора 21:13 1037
Блоги
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона Андрій Твердохліб
17.07.2020 13:01 1143
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста Андрій Твердохліб
17.07.2020 07:59 989
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1495
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1243
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 2077
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 13:53 2321
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 00:07 1905
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії Андрій Твердохліб
14.07.2020 23:22 7011
Маліновський відзначився асистом вже на 2-й хвилині
Маліновський відзначився асистом вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
14.07.2020 22:56 2161
Українці віцечемпіони Європи 2006. Як склалася їх кар'єра?
Українці віцечемпіони Європи 2006. Як склалася їх кар'єра? Valeriy Ruchka
14.07.2020 20:38 1002
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:24 Футбол Сампдорія здійснила неймовірний камбек у грі з Пармою у 34 турі Серії А 89
20:14 Футбол Тоттенгем розгромив Лестер у 37 турі АПЛ 236
20:03 Футбол Інгулець вирвав перемогу у Миколаєві. Результати матчів 25 туру Першої ліги 369
19:54 Футбол Барселона розтрощила Алавес у 38 турі Ла-Ліги 356
19:53 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Челсі: онлайн-трансляція. LIVE 317
19:40 Футбол Ісенко став наймолодшим капітаном команди УПЛ 448
19:24 Футбол У ДТП загинув український футбольний тренер 371
19:20 Пряма трансляція Зоря - Десна: онлайн-трансляція матчу 32 туру УПЛ. LIVE 619
19:19 Пряма трансляція Колос - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 32 туру УПЛ. LIVE 5421
19:09 Футбол Авангард врятував матч з Агробізнесом, Прикарпаття програло Балканам у 25 турі Першої ліги 294
18:57 Футбол СК Дніпро-1 розгромив Ворсклу у 32 турі УПЛ 522
18:50 Футбол Маріуполь на виїзді переміг Львів у 32 турі УПЛ 545
18:40 Футбол Мінськ з українцями переграв Енергетик-БДУ у 18 турі чемпіонату Білорусі 598
18:26 Баскетбол Копію чемпіонського персня Кобі Браянта продали на аукціоні 612
18:09 Формула 1 Гамільтон виграв Гран-прі Угорщини і повторив рекорд Шумахера 269
17:58 Футбол Саутгемптон здолав Борнмут у 37 турі АПЛ 676
17:42 Блог Батько та брат Мораеса зіграли за збірну України 342
17:39 Бокс Чарло викликав на бій Оскара Де Ла Хойю 940
17:25 Футбол Ювентус націлився на Сапату 913
17:10 Футбол Монако звільнив Роберта Морено 863
16:55 Футбол Бутко перехворів на коронавірус 980
16:40 Бокс Рамірес припинив співпрацю з Top Rank 1343
16:22 Теніс Світоліна програла Петкович на турнірі у Берліні 367
16:10 Футбол Захисник Колоса: У нас немає мети зіпсувати життя Динамо 1277 1
15:39 Футбол Динамо отримає срібні медалі УПЛ після матчу проти Колоса 1632

Мінськ з українцями переграв Енергетик-БДУ у 18 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 18:40 598 0
Три українці допомогли Мінську здобути три очки
Мінськ з українцями переграв Енергетик-БДУ у 18 турі чемпіонату Білорусі
#Енергетик-БДУ, #Мінськ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 липня, у 18-му турі чемпіонату Білорусі Мінськ приймав Енергетик-БДУ.

Господарі святкували перемогу з рахунком 2:1.

У складі Мінську три українці Васильєв, Рижук, Чаговець вийшли з перших хвилин матчу. Васильєв наприкінці першого тайму реалізував пенальті.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
18 тур, 19 липня

Мінськ - Енергетик-БДУ 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Юдчиць (пен), 1:1 - 45 Васильєв (пен), 2:1 - 51 Залевський

Раніше, Вітебськ обіграв Смолевичі у 18 турі чемпіонату Білорусі.

Коментарі ()