Маліновський - найкращий гравець Серії А після карантину

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський - найкращий гравець Серії А після відновлення чемпіонату.

Про це повідомляє авторитетний портал WhoScored.

Після карантину в чемпіонаті Італії хавбек провів 7 матчів, 4 рази виходив у стартовому складі. На рахунку Маліновського 3 голи і 4 ассисти.

В українця середня оцінка після карантину - 8,5 бала. Другий - хавбек Інтера Алексіс Санчес (8,46). На третьому місці форвард Ювентуса Пауло Дибала (7,95).

📈 Top rated players in Serie A post-lockdown when excluding sub appearances



🥇 Ruslan Malinovskiy - 8.50 (4 starts)

🥈 Alexis Sanchez - 8.46 (5 starts)

🥉 Paulo Dybala - 7.95 (5 starts) pic.twitter.com/8HIJptOuas