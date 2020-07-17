 Маліновський - найкращий гравець Серії А після карантину | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський - найкращий гравець Серії А після карантину

Сьогодні 17:47 1800 0
Після карантину в чемпіонаті Італії хавбек провів 7 матчів, 4 рази виходив у стартовому складі
Маліновський - найкращий гравець Серії А після карантину
#Маліновський, #Аталанта, #Серія А, #Санчес, #Інтер, #Дибала, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський - найкращий гравець Серії А після відновлення чемпіонату.

Про це повідомляє авторитетний портал WhoScored.

Після карантину в чемпіонаті Італії хавбек провів 7 матчів, 4 рази виходив у стартовому складі. На рахунку Маліновського 3 голи і 4 ассисти.

В українця середня оцінка після карантину - 8,5 бала. Другий - хавбек Інтера Алексіс Санчес (8,46). На третьому місці форвард Ювентуса Пауло Дибала (7,95).

Нагадаємо, Маліновський потрапив до збірної 33-го туру Серії А.

Раніше Маліновський отримав найкращу оцінку серед усіх гравців матчу Ювентус - Аталанта.

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