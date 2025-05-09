Іско прокоментував історичний вихід Бетіса у фінал Ліги конференцій

Один з лідерів Бетіса Іско висловився про перемогу команди над Фіорентиною в драматичному півфіналі Ліги конференцій, що дозволило команді вперше в історії пробитись у фінал єврокубка.

Емоції хавбека передає пресслужба УЄФА.

"Це була дуже важка гра, адже ми не використали велику кількість моментів. Нам дісталось від суперників, але зараз я щасливий. Ми ще не починали думати про фінал з Челсі, у нас тільки завершився дуже складний матч. У неділю на нас очікує важливий поєдинок Ла Ліги в контексті боротьби за Лігу чемпіонів, а вже потім ми подумаємо про фінал", – розповів Іско.

Зазначимо, що попередніми найкращими результатами Бетіса були два виходи у чвертьфінал Кубка володарів кубків у сезонах 1977/78 та 1997/98.

Фінальний матч між "огірками" та Челсі відбудеться 28 травня на міському стадіоні у Вроцлаві.

Раніше повідомлялось, що Бетіс хоче зберегти Антоні на наступний сезон.