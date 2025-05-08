Де Брейне обрав чемпіонат для продовження кар'єри

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне зацікавлений продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

На думку гравця вплинули позитивні відгуки від своїх партнерів по збірній Бельгії – Ромелу Лукаку та Дріса Мертенса.

На тлі цього Наполі готується зробити півзахиснику офіційну пропозицію наступного тижня. Зазначається, що представники клубу вже зустрічались з агентом гравця.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.

У поточному сезоні на рахунку Кевіна 5 голів і 8 асистів у 35 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.