Де Брейне обрав чемпіонат для продовження кар'єри
Кевін де Брейне
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Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне зацікавлений продовжити кар'єру в італійській Серії А.
Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
На думку гравця вплинули позитивні відгуки від своїх партнерів по збірній Бельгії – Ромелу Лукаку та Дріса Мертенса.
На тлі цього Наполі готується зробити півзахиснику офіційну пропозицію наступного тижня. Зазначається, що представники клубу вже зустрічались з агентом гравця.
Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.
У поточному сезоні на рахунку Кевіна 5 голів і 8 асистів у 35 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.