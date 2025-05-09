На Довбика з'явився черговий претендент, який активно шукає заміну основному форварду

Український нападник Роми Артем Довбик потрапив до сфери інтересів Фіорентини.

Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, "фіалки" можуть підписати українця на заміну Мойзе Кіну, який влітку може залишити команду. Справа в тому, що з липня у контракті італійця почне діяти опція викупу, яка складає 50 млн євро, чим готовий скористатися Манчестер Юнайтед.

Окрім Довбика, у шортлисті клубу також нападники Теммі Абрагам з Мілана та Мехді Таремі з Інтера.

Раніше спортивний директор Роми Флоран Гізольфі заявив, що клуб будуватиме своє майбутнє разом із Довбиком. Артем став гравцем "вовків" влітку минулого року, перейшовши із Жирони за 30,5 мільйона євро.

Сумарно у поточному сезоні 27-річний нападник збірної України провів 44 матчі за Рому в усіх турнірах, у яких відзначився 17 голами та 4 асистами.