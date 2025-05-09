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На Довбика з'явився черговий претендент, який активно шукає заміну основному форварду

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 13:51
На Довбика з'явився черговий претендент, який активно шукає заміну основному форварду
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик потрапив до сфери інтересів Фіорентини.

Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, "фіалки" можуть підписати українця на заміну Мойзе Кіну, який влітку може залишити команду. Справа в тому, що з липня у контракті італійця почне діяти опція викупу, яка складає 50 млн євро, чим готовий скористатися Манчестер Юнайтед.

Окрім Довбика, у шортлисті клубу також нападники Теммі Абрагам з Мілана та Мехді Таремі з Інтера.

Раніше спортивний директор Роми Флоран Гізольфі заявив, що клуб будуватиме своє майбутнє разом із Довбиком. Артем став гравцем "вовків" влітку минулого року, перейшовши із Жирони за 30,5 мільйона євро.

Сумарно у поточному сезоні 27-річний нападник збірної України провів 44 матчі за Рому в усіх турнірах, у яких відзначився 17 голами та 4 асистами.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Фіорентина Артем Довбик

Артем Довбик

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