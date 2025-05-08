Ще один український гімнаст вирішив змінити громадянство

Український гімнаст Пантелей Колодій змінив громадянство – з 2026 року він представлятиме США

Про це повідомив виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Зазначається, що відповідна зміна набуде чинності через рік після ухвалення рішення, тобто з травня 2026 року він виступатиме під прапором США.

Пантелей виступав за збірну України на ЧЄ та ЧС, на Універсіаді та змагався на Кубках світового виклику.

У січні 2025 року з'явилась інформація, що Колодій виступить на відбірковому турнірі на чемпіонат США, де мав представляти університет Стенфорда, де він періодично тренувався після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однак за регламентом змагань взяти участь у турнірі могли лише американські спортсмени.

Як відомо, ще один українські гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на отримання громадянства Хорватії.