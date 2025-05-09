Фінал Кубку України між Динамо та Шахтарем покажуть безкоштовно

Фінал Кубку України з футболу між Динамо та Шахтарем покажуть безкоштовно.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

У відкритому доступі поєдинок можна буде подивитися на на YouTube-каналі УПЛ ТБ. Також транслюватимуть зустріч на Т2 MEGOGO Спорт.

Фінал Кубку між Динамо та Шахтарем відбудеться 14 травня в Житомирі на стадіоні "Центральний". Початок о 18:30.

7 травня також стартував продаж квитків, найдешевший з яких коштує 1000 грн.

Це буде 32-й фінал Кубку України. Наразі лідером за перемогами є Шахтар, який 14 разів підіймав над головою трофей. "Біло-сині" ставали переможцями 13 разів.

Також перемогу в Кубку України святкували Чорноморець (двічі), Ворскла і Таврія.