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Фінал Кубку України між Динамо та Шахтарем покажуть безкоштовно

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 14:11
Фінал Кубку України між Динамо та Шахтарем покажуть безкоштовно
ФК Шахтар

Фінал Кубку України з футболу між Динамо та Шахтарем покажуть безкоштовно.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

У відкритому доступі поєдинок можна буде подивитися на на YouTube-каналі УПЛ ТБ. Також транслюватимуть зустріч на Т2 MEGOGO Спорт.

Фінал Кубку між Динамо та Шахтарем відбудеться 14 травня в Житомирі на стадіоні "Центральний". Початок о 18:30.

7 травня також стартував продаж квитків, найдешевший з яких коштує 1000 грн.

Це буде 32-й фінал Кубку України. Наразі лідером за перемогами є Шахтар, який 14 разів підіймав над головою трофей. "Біло-сині" ставали переможцями 13 разів.

Також перемогу в Кубку України святкували Чорноморець (двічі), Ворскла і Таврія.

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