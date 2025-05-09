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Культовий англійський клуб оголосив про рішення змінити емблему

Володимир Максименко — 9 травня 2025, 14:27
Культовий англійський клуб оголосив про рішення змінити емблему
x.com/NUFC

Один з лідерів чемпіонату Англії сезону-2024/25 Ньюкасл оголосив про рішення змінити емблему найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба "сорок".

Поточний логотип команди використовується з 1988 року, але в керівництві Ньюкасла вирішили ознаменувати нову еру новою емблемою.

"Це не рішення, яке ми ухвалили легковажно. Ми любимо наш логотип. Він знаковий, культовий та асоціюється із перемогами. Проте, він був створений в іншу епоху. Його дизайн не завжди має добрий вигляд на тлі сучасного цифрового світу.

Оскільки футбол та світ змінюються, то й емблема має змінюватись. Річ не у тому, що ми хочемо позбутись минулого. Ми хочемо рухатись вперед", – йдеться у заяві Ньюкасла.

Зазначається, що зміни не будуть кардинальними, а усі власники сезонних абонементів отримають персональне посилання на електрону пошту на опитування щодо майбутньої емблеми.

Згодом, відбудеться окреме опитування щодо вибору нового логотипу "сорок", в якому також візьмуть участь вболівальники. Втім, строків проєктування не зазначено.

Раніше повідомлялось, що Ньюкасл націлився на трансфер вінгера Баварії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ньюкасл

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