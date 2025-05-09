Культовий англійський клуб оголосив про рішення змінити емблему

Один з лідерів чемпіонату Англії сезону-2024/25 Ньюкасл оголосив про рішення змінити емблему найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба "сорок".

Поточний логотип команди використовується з 1988 року, але в керівництві Ньюкасла вирішили ознаменувати нову еру новою емблемою.

"Це не рішення, яке ми ухвалили легковажно. Ми любимо наш логотип. Він знаковий, культовий та асоціюється із перемогами. Проте, він був створений в іншу епоху. Його дизайн не завжди має добрий вигляд на тлі сучасного цифрового світу.

Оскільки футбол та світ змінюються, то й емблема має змінюватись. Річ не у тому, що ми хочемо позбутись минулого. Ми хочемо рухатись вперед", – йдеться у заяві Ньюкасла.