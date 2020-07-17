Українець потрапив до збірної 33-го туру Серії А

Маліновський забив гол і зробив два асисти

Джерело - Чемпіон.

За підсумками зіграних турів до збірної 33-го туру італійської Серії А потрапив українець Руслан Маліновський.

Про це повідомляє WhoScored.com.

У грі 33 туру проти Брешії, півзахисник Аталанти Маліновський став найкращим гравцем матчу. Гравець збірної України з'явився на полі зі стартових хвилин і вже на 2-й хвилині розпочав свою феєрію. Спочатку Маліновський асистував Пашаличу. На 28-й хвилині забив неймовірний гол з 30 метрів. А на 54-й - віддав вишукану гольову передачу на того ж таки Пашалича.