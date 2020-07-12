Маліновський отримав найкращу оцінку серед усіх гравців матчу Ювентус - Аталанта

Українському хавбеку знадобилося 22 хвилини, щоб відзначитися забитим голом

Аталанта розписала мирову з Ювентусом (2:2) в матчі 32-го туру чемпіонату Італії, а українець Руслан Маліновський став найкращим у матчі.

Про це повідомляє WhoScored.

Український футболіст бергамаско Руслан Малиновський починав цей матч на лавці запасних і вийшов на газон тільки на 68-й хвилині. За 22 хвилини на полі 27-річний хавбек віддав 9 передач (точність - 100%), здійснив три успішні обведення і завдав три удари по воротах суперника.

А на 80-й хвилині Малиновський відзначився взяттям воріт, отримавши передачу від Мюріеля перед штрафним майданчиком. WhoScored за підсумками матчу поставив українцеві оцінку 7,7. Це найвищий бал серед гравців обох команд.