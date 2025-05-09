Збірна України WU-16 поступилась Хорватії на Турнірі розвитку

Жіноча збірна України U-16 зіграла свій другий матч на Турнірі розвитку УЄФА – суперником була команда Хорватії.

"Жовто-сині" зазнали болючої поразки з рахунком 0:4.

Підопічні Людмили Лемешко поступались після першого тайму 0:1, але провалили другу половину зустрічі та не змогли забити бодай "гол престижу".

Турнір розвитку УЄФА

2 тур, 9 травня

Хорватія (WU-16) – Україна (WU-16) 4:0 (1:0)

Голи: (22), (64, пенальті), (73), (90)

Україна: Красікова, Гірун, Казіна, Піпченко (Одуд, 79), Базюк, Гринишин, Дурбало (Олійник, 34, Лях, 79), Мартинюк (Юрченко, 64), Непошивайленко (Паскаренко, 64), Федосенко (Воробей, 64), Волощук (Онуфрієнко, 46).

У наступному поєдинку на збірну України очікує Марокко – матч відбудеться 12 травня о 18:00 за київським часом.

Після двох турів Україна посідає третє місце з одним заліковим балом в активі. Лідирує у квартеті Хорватія – шість очок.

Нагадаємо, що в першій зустрічі на Турнірі українські дівчата в серії пенальті зазнали поразки від Угорщини.