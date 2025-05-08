WTA запровадила санкції проти Олійникової через її батька – військового ЗСУ

Жіноча тенісна асоціація WTA ухвалила рішення застосувати санкції щодо української тенісистки Олександри Олійникової (274).

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Минулого тижня Олександра Олійникова стала чемпіонкою турніру серії W35 у Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія. 24-річна українка виграла свій сьомий одиночний титул і перший з жовтня минулого року. У рейтингу WTA Олійникова зараз посідає 274 місце. Батько тенісистки, Денис Олійников, є військовослужбовцем Збройних сил України, а також менеджером тенісистки.

Як розповів Денис Олійников, у понеділок WTA повідомила їм про санкції – грошовий штраф і ануляцію очок за перемогу в Італії.

WTA штрафує Олександру за пізнє зняття з турніру WTA 125 у Сен-Мало у Франції, який проходив того самого тижня, що й турнір ITF в Італії, який вона виграла. Олійникова була заявлена на змаганнях у Франції і після закриття заявки перебувала глибоко в альтернативному списку – на 15 місці, водночас у кваліфікації турніру всього 14 місць.

"Я не зняв її не тому, що ледачий. Ми до останнього моменту розглядали можливість "заїхати" в Сен-Мало як on-site alternate (учасниця з альтернативи, яка знаходиться на місці проведення турніру). За 2-3 дні до турніру гравці почали масово зніматися з цього турніру. Мені, до речі, досі незрозуміло, чому так сталося. Що відбувається в цьому випадку: WTA висилає гравцям з альтернативи електронного листа, в якому пропонує знятися або залишитися в заявці. Самі розумієте, така ситуація сама по собі дуже рідкісна, і ніхто не міг передбачити, що такі мейли взагалі з'являться. Які шанси на те, що за 2-3 дні з турніру знімуться 15 осіб перед тобою?", – розповів Олійников.

Цього ж дня вранці батько тенісистки вийшов на виконання військового завдання з повною забороною на використання мобільного зв'язку. WTA, починаючи з другої половини дня, надіслала гравцям з альтернативи 4 електронні листи: у трьох була пропозиція знятися або залишитися в заявці, а в четвертому – інформація про те, що Олександра стала учасницею кваліфікації, адже її не зняли.

Таким чином, на те, щоб надіслати відповідь із відмовою про участь, було менш ніж 3,5 години: перший електронний лист надійшов о 13:36, а третій – о 16:53. Сама ж Олександра в цей час летіла до Італії на турнір у Санта-Маргеріта-ді-Пула.

"Щойно батько побачив лист, ми одразу зв'язалися з WTA. Це сталося ще до жеребкування і до початку матчів, тож ні організатори, ні інші гравці не постраждали – і ми дотрималися належної процедури зняття", – пояснила Олександра.

Однак уже цього понеділка вони отримали іншого листа від WTA.

Виявилося, що десь у правилах WTA дуже маленьким шрифтом зазначено, що якщо гравець увійшов у кваліфікацію турніру WTA 125 і знімається, то він не має права грати турнір ITF того ж тижня! Покарання: грошовий штраф і зняття всіх очок за турнір.

Олександра Олійникова пізніше звернулася до асоціації з проханням про "одноразову амністію".

"Я хочу підкреслити, що це не є апеляцією, оскільки я розумію, що з формального погляду WTA діє відповідно до встановлених правил. Однак я звертаюся з проханням зробити одноразовий виняток і зберегти набрані мною очки з огляду на надзвичайні та дуже нетипові обставини", – написала тенісистка в листі.

Олійникова навіть погоджується сплатити штраф. Однак асоціація не погоджується з аргументами української тенісистки і не має наміру скасовувати свої санкції.

Нагадаємо, що цього тижня Олійникова вийшла у чвертьфінал ще одного турніру серії W35 у Санта-Маргеріта-ді-Пула.