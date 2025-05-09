Збірна України U-16 завершила Турнір розвитку УЄФА перемогою над Угорщиною

Сьогодні, 9 травня юнацька збірна України U-16 провела свій заключний матч на Турнірі розвитку УЄФА у Фінляндії, де переграла однолітків з Угорщини.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

У підсумку "синьо-жовті" в межах підготовки до кваліфікації Євро-2026 (U-17) завершили турнір на третьому місці.

Турнір розвитку УЄФА

3-й тур, 9 травня

Україна U-16 – Угорщина U-16 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Біда (10), 1:1 – 15 Богдан, 2:1 – 16 Горбатов

Раніше підопічні Олександра Ситника зазнали поразок від Греції (1:3) та господарів (0:1),

Нагадаємо, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17). За його результатами юнацька збірна України опинилася в групі 1, де протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії. Господарем мінітурніру буде Естонія.