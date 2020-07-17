 Півфінали Кубка Англії. Інтрига та голи на Вемблі | Футбол | Champion.com.ua
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Півфінали Кубка Англії. Інтрига та голи на Вемблі

Сьогодні 16:15 650 0
Півфінали Кубка Англії. Інтрига та голи на Вемблі

Джерело - Чемпіон.

Поряд з боротьбою за місця в топ-4 АПЛ, нас чекають і неймовірні матчі в Кубку Англії. Цього вікенду на Вемблі зіграють два півфінали. Якщо в парі Ман Сіті — Арсенал усі віддають перевагу команді Хосепа Гвардіоли і шанс "канонірів" у недооцінці їх конкурентів, то у матчі МЮ — Челсі очікують протистояння двох рівних суперників. Як можуть завершитися ці зустрічі аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Сіті: гості виграють перший тайм. Коефіцієнт 1.7

Варто розглянути такі варіанти для ставки:

• Ман Сіті переможе — 1.3

• Ман Сіті виграє перший тайм — 1.7

• Обидві команди заб’ють — 1.8

• Ман Сіті заб’є більше 2.5 голів — 2

• Команди заб’ють більше 3.5 голів — 2.2

Форма команд

Справи в чемпіонаті у команди Мікеля Артети посередні. Арсенал залишається 9-м, відставання від єврокубкової зони — 3 очки. "Каноніри" два матчі поспіль втрачали очки, але в останньому турі вони вдома обіграли Ліверпуль 2:1. Лондонці здобули вольову перемогу завдяки голам Ляказетта і Нельсона.

Команда Гвардіоли фінішує в АПЛ на 2-у місці. Чемпіонські перегони Ман Сіті програв ще зимою, тому після карантину команда не дуже переймалась переможними серіями. В результаті у "містян" дві поразки в останніх 6 матчах. Поряд з цим Ман Сіті припали до смаку розгромні перемоги: 4:0 з Ліверпулем, 5:0 з Ньюкаслом і Брайтоном. В останньому турі Ман Сіті скромно обіграв Борнмут 2:1.

Статистика зустрічей

Віднедавна блакитна команда з Манчестера стала для "канонірів" дуже незручним суперником. Арсенал програв Ман Сіті вже 7 матчів поспіль. Востаннє лондонці перемагали весною 2017-го саме у півфіналі Кубка Англії (2:1).

Щодо останніх побачень, то в минулому сезоні Ман Сіті двічі переміг в АПЛ — 2:0 і 3:1. Перемоги "містян" в АПЛ цього сезону були ще більш переконливі. 3:0 на виїзді та 3:0 вдома.

Прогноз

Артета знову спробує використати недоліки Ман Сіті. Однак, різниця у класі велика. "Містянам" може вистачити геніальності одного Де Брюйне. Як прогнозують аналітики Parimatch, команда Гвардіоли доведе свою силу, забивши кілька м’ячів.

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Челсі: МЮ заб’є більше 1.5 голів. Коефіцієнт 2.3

Варто розглянути такі варіанти для ставки:

• Прохід МЮ — 1.7

• Обидві команди заб’ють — 1.8

• Команди заб’ють більше 2.5 голів — 2

• МЮ заб’є більше 1.5 голів — 2.3

• МЮ переможе — 2.4

Форма команд

Команда Уле Гуннара Сульшера не програє в АПЛ вже 12 матчів. Вона фактично вже в топ-4. У МЮ стільки ж очок, як і у четвертої команди ліги Лестера — 62, але поки що менше перемог і гірша різниця м’ячів. В останньому турі МЮ обіграв Крістал Пелас 2:0.

Лондонський клуб трохи трясе на фініші сезону. Команда Френка Лемпарда програла 2 з 5 останніх матчів в АПЛ і ускладнила собі життя в останніх турах чемпіонату. Челсі поки що 3-й, але Лестер і МЮ відстають лише на одне очко.

Статистика зустрічей

Челсі раптом розучився грати проти МЮ. Лише 2 перемоги в останніх 10 матчах (2 нічиї і 6 поразок). Лондонці ось уже 6 поєдинків не можуть виграти у МЮ. Востаннє вони перемагали у травні 2018-го у фіналі Кубка Англії 1:0.

В поточному сезоні команда Сульшера тричі обіграла команду Лемпарда. В АПЛ — 4:0 і 2:0, та 2:1 в Кубку ліги. Цікаво, що двох останніх поразок Челсі зазнав вдома.

Прогноз

МЮ матиме перевагу за рахунок більш класних виконавців (Бруну Фернандеш, Погба, Решфорд, Марсьяль). На боці Челсі — свіжість та реваншистські настрої. Якщо команда Лемпарда не наробить помилок, то матиме перевагу в кінці матчу або ж овертаймі. На думку аналітиків Parimatch, буде атакувальний футбол, багато моментів і голів.

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