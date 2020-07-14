Моурінью про скасування бана Сіті: Ганьба. Я критикую рішення

Джерело - Sky Sports.
Якщо ти винен, ти повинен бути відсторонений від участі у змаганнях.
Таку думку висловив головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью.
"Якщо Манчестер Сіті невинний, то покарання в кілька мільйонів - це ганьба. Якщо ти не винен, тебе не карають. З іншого боку, якщо ти винен, тебе повинні усунути. У будь-якому випадку це рішення - катастрофа", - сказав португалець.
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"Я не кажу, що Манчестер Сіті винен. Я знаю, що для них гроші не проблема, але все ж. Якщо ти винен, ти повинен бути відсторонений від участі у змаганнях. Я критикую рішення. Я не знаю, чи винен Манчестер Сіті чи ні, але в будь-якому випадку це ганебне рішення", - заявив Моурінью.
Нагадаємо, Манчестер Сіті зіграє в Лізі Чемпіонів.