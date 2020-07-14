3 вересня у Львові Україна прийматиме Швейцарію в матчі Ліги націй, а 6 вересня українці вирушать в гості до Іспанії

Джерело - Sport Arena.

Збірна України планує провести збори в Харкові 25-26 серпня.

Про це повідомляє Sport Arena.

Швидше за все, перший тур УПЛ відбудеться 22 серпня А 25 серпня в Києві відбудеться матч за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо.

В цей же день футболісти збірної не з цих клубів почнуть з'їжджатися до Харкова, а гравці "гірників" і киян прибудуть на місце збору 26 серпня.

3 вересня у Львові Україна прийматиме Швейцарію в матчі Ліги націй, а 6 вересня українці вирушать в гості до Іспанії.

Нагадаємо, Україна зберегла місце у ТОП-25 рейтингу ФІФА.