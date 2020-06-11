Україна зберегла місце у ТОП-25 рейтингу ФІФА

Команда Шевченка залишилася на тій же позиції

У рейтингу ФІФА збірна України продовжує займати 24-е місце.

Про це повідомляє сайт організації

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи займають наступні місця: Нідерланди - чотирнадцяте, Австрія - двадцять шосте.

Відзначимо, що якихось змін у порівнянні з минулою редакцією немає через паузу в футболі, пов'язану з пандемією коронавірусу.

Повний рейтинг ФІФА тут.

ТОП-10 збірних:

Раніше, Шевченко продовжив контракт зі збірною України.

Нагадаємо, Скічко заявив, що Шевченко прийшов у збірну на брехні.