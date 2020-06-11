Україна зберегла місце у ТОП-25 рейтингу ФІФА

Джерело - sport.ua.
У рейтингу ФІФА збірна України продовжує займати 24-е місце.
Про це повідомляє сайт організації
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи займають наступні місця: Нідерланди - чотирнадцяте, Австрія - двадцять шосте.
Відзначимо, що якихось змін у порівнянні з минулою редакцією немає через паузу в футболі, пов'язану з пандемією коронавірусу.
Повний рейтинг ФІФА тут.
ТОП-10 збірних:
Раніше, Шевченко продовжив контракт зі збірною України.
Нагадаємо, Скічко заявив, що Шевченко прийшов у збірну на брехні.