Манчестер Сіті не виключать з Ліги чемпіонів

Судячи з усього, апеляція клубу виявилася успішною

Джерело - Чемпіон.

Апеляцію Манчестер Сіті на рішення УЄФА відсторонити клуб від участі в єврокубках на два сезони за порушення фінансового фейр-плей повністю задовольнили.

Про це повідомляє журналіст Іан Чізмен.

It’s sounding like #ManCity will be completely exonerated by CAS over the UEFA allegations, from what I’m hearing - nothing confirmed yet, but we may find out tomorrow or Monday — Ian Cheeseman (@IanCheeseman) July 10, 2020

Офіційно Спортивний арбітражний суд Лозанни оголосить своє рішення завтра, 11 липня, або в понеділок, 13 липня.

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком встановив неймовірний рекорд в АПЛ.