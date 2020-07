Манчестер Сіті із Зінченком встановив неймовірний рекорд в АПЛ

Манчестер Сіті у матчі проти Ньюкасла встановив рекорд за кількістю точних передач.

Про це повідомляє Opta.

Гравці Манчестер Сіті зробили у матчі з Ньюкаслом 93.7% точних пасів (787/840). Даний показник є рекордним для АПЛ з моменту початку збору подібної статистики (сезон 2003/04).

Відзначимо, що у даному матчі зіграв Олександр Зінченко, який провів повний поєдинок.

93.7 - Manchester City completed 93.7% of their passes against Newcastle (787/840), the highest recorded figure in a Premier League game since full passing data is available (2003-04). Pollock. pic.twitter.com/RDlj2DRUjS