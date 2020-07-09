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Сидорчук: Динамо не хватає впевненості у своїх силах

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Сергій Сидорчук прокоментував матч з Ворсклою
Сидорчук: Динамо не хватає впевненості у своїх силах
#Динамо, #Ворскла, #Кубок України

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Через невпевненість у власних силах Динамо не змогло виграти матч з Ворсклою в основний час.

Про це розповів капітан киян Сергій Сидорчук.

"Зараз є невелике спустошення та втома. Напевно, якби це був кінець чемпіонату та попереду на нас чекала відпустка, то настрій був би зовсім іншим. Але всі знають турнірну таблицю чемпіонату та наше становище в ній. Попереду ще три гри, і перед нами стоять завдання, які ми поки не виконали. Тому максимально зосереджено готуємося до наступного матчу.

В основний час у Динамо було достатньо моментів, щоб вирішити результат гри. Що завадило? Думаю, що нерви, пов'язані з останніми результатами команди. Немає впевненості. Якби в турнірній таблиці чемпіонату України у нас усе було добре, то ця гра закінчилася б в основний час. Мені так здається. А коли, скажімо так, нерви не в порядку, то переживаєш за єдиний трофей, який нам зараз світить", - розповів Сидорчук.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Динамо – Ворскла.

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