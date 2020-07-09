Стали відомі найкорисніші гравці матчу Динамо – Ворскла

Уругвайський півзахисник Динамо Карлос Де Пена став найкориснішим гравцем матчу Динамо – Ворскла.

Про це повідомляє InStat.

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Рейтинг ефективності гри Де Пени склав 331 бал. За 120 хвилин автор гольового пасу виконав 123 ТТД з браком в 20%, завдав шість ударів по воротах, віддав 10 гострих передач і виграв 13 єдиноборств.

У трійку найкращих гравців Динамо по InStat Index також увійшли Томаш Кендзьора (280 балів) і Сергій Сидорчук (261 бал). Найвища оцінка серед футболістів Ворскли - у голкіпера Дмитра Різника (277 балів).

Нагадаємо, Динамо наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв.