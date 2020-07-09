Джерело - 1927.kiev.ua.
Уругвайський півзахисник Динамо Карлос Де Пена став найкориснішим гравцем матчу Динамо – Ворскла.
Про це повідомляє InStat.
Актуально: Михайличенко: Перед Ворсклою відпрацьовували 11-метрові удари
Рейтинг ефективності гри Де Пени склав 331 бал. За 120 хвилин автор гольового пасу виконав 123 ТТД з браком в 20%, завдав шість ударів по воротах, віддав 10 гострих передач і виграв 13 єдиноборств.
У трійку найкращих гравців Динамо по InStat Index також увійшли Томаш Кендзьора (280 балів) і Сергій Сидорчук (261 бал). Найвища оцінка серед футболістів Ворскли - у голкіпера Дмитра Різника (277 балів).
Нагадаємо, Динамо наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв.