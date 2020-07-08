Єзерський назвав фаворита у фіналі Кубка України

Перемога у Кубку України є можливістю для гравців Динамо реабілітуватися за провалений сезон.

Про це розповів ексгравець киян Володимир Єзерський.

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"Гравці київського Динамо достатньо досвідчені. Кубок - можливість для динамівців реабілітуватися перед власними вболівальниками через поразки в чемпіонаті і здобути один із трофеїв. Ми звикли, що "біло-сині" борються за всі звання, які тільки можна, та перед командою ставляться максимальні завдання. Водночас Ворскла - амбіційна, молоді гравці вливаються в команду і вони також захочуть потрапити в історію клубу.

Динамо - фаворит і більш досвідчена команда з якісними гравцями, але й Ворскла показала, що може гідно протистояти нашим лідерам у чемпіонаті Україні - тим цікавіше буде дивитись", - розповів Єзерський.