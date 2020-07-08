Безус: Хотілося б, щоб Сидорчук підняв Кубок над головою

Роман Безус прокоментував матч фіналу Кубка України Динамо - Ворскла

Хавбек Гента і збірної України Роман Безус оцінив шанси Динамо та Ворскли на перемогу у Кубку України.

Про це розповів сам футболіст.

"Не візьмуся ставити на когось. Це дві близькі для мене команди. Можна "з'їхати" і просто побажати всім удачі. Нехай перемагає найсильніший. В Динамо грає мій друг - Сергій Сидорчук. Хотілося б, щоб він підняв Кубок над головою. Думаю, це буде дуже пам'ятний момент і для нього. Також це важливо для Динамо, яке може наздогнати Шахтар по трофеях і з хорошим настроєм продовжити боротьбу за друге місце в чемпіонаті.

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