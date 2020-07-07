Маркевич розкритикував українських арбітрів за використання VAR

Джерело - 1927.kiev.ua.
Українські арбітри повинні швидше приймати рішення при використанні системи VAR.
Про це заявив фахівець Мирон Маркевич.
"Арбітри на полі припускаються помилок. Більш того, судді за екраном по 5-10 хвилин дивляться і не можуть визначитися, чи був пенальті. Це все смішно виглядає.
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Так не можна. Рішення повинні прийматися швидше. Зупинка має бути не більше двох-трьох хвилин. Потрібно підвищувати кваліфікацію арбітрів", - сказав Маркевич.
Нагадаємо, Зоря зіграла внічию з Олександрією в рамках 29 туру УПЛ.