Маркевич розкритикував українських арбітрів за використання VAR

Українські арбітри повинні швидше приймати рішення при використанні системи VAR.

Про це заявив фахівець Мирон Маркевич.

"Арбітри на полі припускаються помилок. Більш того, судді за екраном по 5-10 хвилин дивляться і не можуть визначитися, чи був пенальті. Це все смішно виглядає.