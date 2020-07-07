 Андронов: Михайличенко повинен вийти з букетом до Монзуль | Футбол | Champion.com.ua
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Андронов: Михайличенко повинен вийти з букетом до Монзуль

Сьогодні 14:43 318 0
Олексій Андронов прокоментував призначення Катерини Монзуль на матч фіналу Кубка України
Андронов: Михайличенко повинен вийти з букетом до Монзуль
#Динамо, #Ворскла, #Монзуль

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Російський журналіст Олексій Андронов вказав на основні претензії до арбітра Катерини Монзуль зі сторони уболівальників.

Про це розповів сам журналіст.

"Я дуже радий за Катю, оскільки давно стежу за її кар'єрою. В принципі, я давно хочу, щоб і в чемпіонаті Росії працювали дівчата. Вважаю, що обговорювати арбітра з точки зору гендерної ознаки неправильно. І, мені здається, що величезна кількість претензій до Монзуль пов'язана саме з цим. Люди спочатку дивляться на неї скептично і думають: Що ця дівка може розуміти в футболі?.

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А вона — дуже хороший суддя. Я це знаю, бо бачив дуже багато її матчів. Вона, безумовно, допускає помилки, як і будь-який інший арбітр. Немає такого, хто не помиляється. Тут потрібно тренерам Динамо, у яких були до неї претензії, зрозуміти, що в середу буде свято, не в останню чергу і для Монзуль. І постаратися нівелювати цей момент взагалі. Мені здається, що Михайличенко повинен вийти з букетом і зняти таким чином напругу, в тому числі і з гравців. Кубок не виграє суддя.

А Катя — великий молодець. Тому що пробиватися в футбольні судді дівчині дуже важко. Це закритий чоловічий світ. Простіше стати далекобійником або пілотом літака. Домогтися такого — важка праця. У середу вона повинна отримати нагороду за всю свою кар'єру", — вважає Андронов.

Раніше повідомлялося, що призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо – Ворскла.

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