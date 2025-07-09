Визначилось місце проведення першого гостьового матчу збірної України у відборі на ЧС-2026

Стало відоме місце проведення першого гостьового матчу збірної України у кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє УЄФА.

Матч 2 туру кваліфікації на ЧС-2026 проти Азербайджану, який відбудеться 9 вересня, національна команда проведе в Баку на Республіканському стадіоні ім. Тофіка Бахрамова.

Перед цим "синьо-жовті" приймуть національну команду Франції (5 вересня).

Розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2026

5 вересня: 21:45 Україна – Франція;

– Франція; 9 вересня: 19:00 Азербайджан – Україна;

10 жовтня: 21:45 Ісландія – Україна;

13 жовтня: 21:45 Україна – Азербайджан;

– Азербайджан; 13 листопада: 21:45 Франція – Україна;

16 листопада: 19:00 Україна – Ісландія.

Груповий етап відбору на чемпіонат світу розпочався в березні й завершиться в листопаді. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд: