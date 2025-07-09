Визначилось місце проведення першого гостьового матчу збірної України у відборі на ЧС-2026
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Стало відоме місце проведення першого гостьового матчу збірної України у кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Про це повідомляє УЄФА.
Матч 2 туру кваліфікації на ЧС-2026 проти Азербайджану, який відбудеться 9 вересня, національна команда проведе в Баку на Республіканському стадіоні ім. Тофіка Бахрамова.
Перед цим "синьо-жовті" приймуть національну команду Франції (5 вересня).
Розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2026
- 5 вересня: 21:45 Україна – Франція;
- 9 вересня: 19:00 Азербайджан – Україна;
- 10 жовтня: 21:45 Ісландія – Україна;
- 13 жовтня: 21:45 Україна – Азербайджан;
- 13 листопада: 21:45 Франція – Україна;
- 16 листопада: 19:00 Україна – Ісландія.
Груповий етап відбору на чемпіонат світу розпочався в березні й завершиться в листопаді. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд:
- 12 національних команд вийдуть у груповий етап ЧС-2026 напряму у разі перемоги у своїй групі.
- 12 команд, що посіли другі місця потраплять до плейоф за вихід на ЧС-2026. Також у цьому мінітурнірі зможуть зіграти 4 команди, що мають найвищий рейтинг за виступи в Лізі націй сезону-2024/25.