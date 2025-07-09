Олександрія на зборах зазнала поразки від угорського клубу
ФК Олександрія
У середу, 9 липня, Олександрія провела черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Австрії, поступившись угорському клубу Залаегерсег.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Єдиний і переможний гол суперник забив за 11 хвилин до фінального свистка.
Товариський матч з футболу
Олександрія – Залаегерсег 0:1 (0:0)
Напередодні віцечемпіон України під керівництвом нового головного тренера Кирила Нестеренка розгромно програв чемпіону Хорватії Рієці – 1:4.
Раніше Олександрія підписала івуарійського центрального захисника Жоселена Беіратче.