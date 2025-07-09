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Олександрія на зборах зазнала поразки від угорського клубу

Олексій Мурзак — 9 липня 2025, 21:05
Олександрія на зборах зазнала поразки від угорського клубу
ФК Олександрія

У середу, 9 липня, Олександрія провела черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Австрії, поступившись угорському клубу Залаегерсег.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол суперник забив за 11 хвилин до фінального свистка.

Товариський матч з футболу

Олександрія – Залаегерсег 0:1 (0:0)

Напередодні віцечемпіон України під керівництвом нового головного тренера Кирила Нестеренка розгромно програв чемпіону Хорватії Рієці – 1:4.

Раніше Олександрія підписала івуарійського центрального захисника Жоселена Беіратче.

Олександрія

Олександрія

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