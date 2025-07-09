Старий Луцьк продовжив контракт із захисником

Старий Луцьк оголосив про продовження контракту з 22-річним захисником Павлом Горобченком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Баскетболіст проведе в обласному центрі Волині ще один сезон.

Захисник приєднався до команди минулого року, раніше виступав за Ніко-Баскет, Прометей та Прикарпаття-Говерлу.

В сезоні 2024/2025 він набирав у середньому 9,1 очка, 3,8 передачі, 3,6 підбирання.

Раніше луцька команда продовжила контракт з форвардом Максимом Михайловим.

У минулому сезоні Старий Луцьк завершив боротьбу за медалі на стадії 1/4 серії плейоф: лучани за підсумками двох матчів поступилися Київ-Баскету.