Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Старий Луцьк продовжив контракт із захисником

Олексій Мурзак — 9 липня 2025, 21:13
Старий Луцьк продовжив контракт із захисником

Старий Луцьк оголосив про продовження контракту з 22-річним захисником Павлом Горобченком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Баскетболіст проведе в обласному центрі Волині ще один сезон.

Захисник приєднався до команди минулого року, раніше виступав за Ніко-Баскет, Прометей та Прикарпаття-Говерлу.

В сезоні 2024/2025 він набирав у середньому 9,1 очка, 3,8 передачі, 3,6 підбирання.

Раніше луцька команда продовжила контракт з форвардом Максимом Михайловим.

У минулому сезоні Старий Луцьк завершив боротьбу за медалі на стадії 1/4 серії плейоф: лучани за підсумками двох матчів поступилися Київ-Баскету.

Суперліга Старий Луцьк

Старий Луцьк

Старий Луцьк продовжив контракт із перспективним форвардом
Старий Луцьк продовжив контракт із перспективним центровим
Ексгравець Старого Луцька офіційно очолив команду
БК Київ встановив рекорд за підбираннями в одному матчі за підсумками сезону 2024/25
Визначилися символічна збірна та MVP першого раунду плейоф Суперліги

Останні новини