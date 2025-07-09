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Манчестер Юнайтед підписав 16-річного захисника – Романо

Микола Дендак — 9 липня 2025, 21:30
Манчестер Юнайтед підписав 16-річного захисника – Романо
Харлі Емсден Джеймс
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16-річний захисник Саутгемптона Харлі Емсден Джеймс підписав контракт із Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що скаути "червоних дияволів" уважно стежили за футболістом протягом 12-14 місяців. У команді вважають, що Харлі може стати майбутнім захисту команди. У ньому бачать великий талант.

Нагадаємо, сезон-2024/25 виявився провальним для МЮ. Команда посіла 15 місце в чемпіонаті та програла у фіналі Ліги Європи Тоттенгему.

Раніше стало відомо, скільки "червоні дияволи" планують заробити на потенційному продажу Андре Онана.

Манчестер Юнайтед Саутгемптон Фабріціо Романо

Саутгемптон

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