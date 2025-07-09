Манчестер Юнайтед підписав 16-річного захисника – Романо
Харлі Емсден Джеймс
16-річний захисник Саутгемптона Харлі Емсден Джеймс підписав контракт із Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що скаути "червоних дияволів" уважно стежили за футболістом протягом 12-14 місяців. У команді вважають, що Харлі може стати майбутнім захисту команди. У ньому бачать великий талант.
Нагадаємо, сезон-2024/25 виявився провальним для МЮ. Команда посіла 15 місце в чемпіонаті та програла у фіналі Ліги Європи Тоттенгему.
Раніше стало відомо, скільки "червоні дияволи" планують заробити на потенційному продажу Андре Онана.