Президент Барселони звинуватив VAR у допомозі Реалу

Система VAR допомагає мадридському Реалу у Ла-Лізі.

Про це розповів президент Барселони Хосеп Бартомеу.

"Я дивився матч Реала і Атлетика майже до другого тайму. У мене погані враження, адже у нас найкраща ліга в світі, а VAR після коронавірусу працює несправедливо. Це змінило деякі результати і завжди допомагає одній і тій же команді", - сказав Бартомеу.