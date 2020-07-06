Президент Барселони звинуватив VAR у допомозі Реалу

Джерело - sport.ua.
Система VAR допомагає мадридському Реалу у Ла-Лізі.
Про це розповів президент Барселони Хосеп Бартомеу.
"Я дивився матч Реала і Атлетика майже до другого тайму. У мене погані враження, адже у нас найкраща ліга в світі, а VAR після коронавірусу працює несправедливо. Це змінило деякі результати і завжди допомагає одній і тій же команді", - сказав Бартомеу.
Відзначимо, що в останніх матчах Реал переміг з мінімальним рахунком після реалізованих пенальті.
Наразі Реал випереджає Барселону на 4 очки після 34 турів у Ла-Лізі.
Раніше, Барселона розгромила Вільярреал у 34 турі Ла-Ліги.