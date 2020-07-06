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Президент Барселони звинуватив VAR у допомозі Реалу

Сьогодні 15:55 1392 0
Хосеп Бартомеу прокоментував суддівство у матчах Реала
Президент Барселони звинуватив VAR у допомозі Реалу
#Реал, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Система VAR допомагає мадридському Реалу у Ла-Лізі.

Про це розповів президент Барселони Хосеп Бартомеу.

"Я дивився матч Реала і Атлетика майже до другого тайму. У мене погані враження, адже у нас найкраща ліга в світі, а VAR після коронавірусу працює несправедливо. Це змінило деякі результати і завжди допомагає одній і тій же команді", - сказав Бартомеу.

Відзначимо, що в останніх матчах Реал переміг з мінімальним рахунком після реалізованих пенальті.

Наразі Реал випереджає Барселону на 4 очки після 34 турів у Ла-Лізі.

Раніше, Барселона розгромила Вільярреал у 34 турі Ла-Ліги.

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